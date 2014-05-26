Нарисовать иллюсрацию

Нам требуется человек для разработки, создания эскизов (рисунков) продукции. Не нужно вырисовывать в 3D, достаточно просто на бумаге общий эскиз. Бытовое электро оборудование, садово парковый инвентарь. Желательно опыт и портфолио. На данном этапе, для начало нужно ...