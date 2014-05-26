Нарисовать иллюсрацию

Интернет-магазин специализирующийся на продаже футбольных бутс, экипировке, кроссовок и одежды от мировых производителей Nike и adidas разыскивает в свой штат дизайнера. Мы разыскиваем креативного человека, который сможет с «нуля» делать картинки: - фоны для сайта; - иконки; - рекламные ...
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Здравствуйте. Требуется нарисовать иллюстрацию для шапки сайта, тема: коттедж с коммуникациями
aqabur.ру - нужно такого же уровня и формата
Цену и сроки называйте.
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