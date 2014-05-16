Промышленный дизайн

Нам требуется человек для разработки, создания эскизов (рисунков) продукции. Не нужно вырисовывать в 3D, достаточно просто на бумаге общий эскиз. Бытовое электро оборудование, садово парковый инвентарь. Желательно опыт и портфолио.

На данном этапе, для начало нужно 4-5 вариантов садовой лопатки для промышленного производства. Примеры в файле.

Удалённая работа. Возможно долгосрочное сотрудничество.

Оплата по договорённости.