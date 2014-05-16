Нужен коллаж размером 5819х1200

Последовательность следующая

1. Виноградники

2. Фруктовые деревья с плодами стоящие в ряд (не лес!!!)

2. Поле (грядки с урожаем)

3. Теплицы (профессиональные ‐ промышленного масштаба)

4. Склад с рампами

C соблюдением пропорций всех элементов.

Предоплата 50% после того как будет сделано 30% работы.

В аттачменте пример.

Срок 5 дней.

Имеется в наличии материал из которого можно составить коллаж точно такой же как в аттачменте.