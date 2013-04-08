3D-визуализация фасада с элементами дазийна

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Требуется по планам здания, фотографиям и оформленного техзадания выполнить 3Д-визуализцию фасада здания. Визуализация требуется для оценки внешнего вида здания после выполнения ремонта фасада (точнее отделки вентилируемой фасадной системой). Требуется подобрать цветовое решение для вентфасада, основываясь на существующих цветах.

12 лет назад
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Виталий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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