Дизайн интерьева магазина г.Мурманск 140м

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт22 заявки487 просмотров

Ситуация классическая: дзайн интерьера магазина. Площадь 140м. План будет позже. Предпочтительно исполнитель из Мурманска с выездом на место. Рассматриваются удаленные исполнители, но без предоплаты.

Хочется видеть:

Стилевое решение интерьера и торгового оборудования

Подбор материалов по дизайну.

План размещения осветительного оборудования.

Подбор светильников, размещения розеток, выключателей

преложения на почту: [email protected]

16 лет назад
alikaya1975
Imia Familia 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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