Дизайн кухонного фартука

$100
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт5 заявок409 просмотров
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#1$

Требуется придумать дизайн фартука для современной кухни.

7 стеклянных частей, которые вместе должны создавать интересный вид.

Тема дизайна: кофе, шоколад, ваниль.

Фотографии желательно брать с сайта wwww.fotolia.com.

Хотелось бы увидеть в предложениях эскизы в низком разрешении двух-трёх плиток. Если идея понравится, то дизайнеру, победившему в конкурсе будут приобретены фотографии в высоком разрешении для дальнейшего выполнения работы.

Размеры частей:

Ширина*Высота

1...555*519 mm

2...1496*519 mm

3...900*748 mm

4...600*698 mm

5...596*698 mm

6...505*696 mm

7... 1590*696 mm

В приложении размеры частей + обзор кухни.

14 лет назад
studiosecond
Second Studio 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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