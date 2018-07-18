Дизайн магазина продуктов

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт5 заявок150 просмотров

Нужен технологический и дизайн проект для магазина продуктов с кулинарией и кафетерием 500 кв.м. 

Рассматриваем на данном этапе исполнителей с опытом работы в этом направлении. От вас для начала портфолио (визуализации + фото реализованных проектов).

7 лет назад
ImTrendy
Дарья 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров