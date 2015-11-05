Требуется сделать интерьеры всех комнат дома.
Дизайн оформление экстерьера здания и проектная документация
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Наш клиент проводит ребрендинг фасадов 2-х зднаний.
Укажите пожалуйста стоимость вашей работы по изготовлению дизайна и проектной документации.
ТЗ от Заказчика:
Дизайн оформления фасадов зданий элементами фирменного стиляна уровне экстерьерных решений, наглядно иллюстрирующих принципы
объемно-пространственной и цветовой организации.
ОБЪЕКТЫ - фасады зданий по адресу: Москва, ул. Кржижановского, 16к1 и 16к3 (на картах можно через панорамы посмотреть само здание):
· входная группа;
· фасадныедоски;
· крышные установки;
· оконные решения;
· стеновые решения;
· освещение.
СТИЛЬ: хай-тек.
Требуется: 3 варианта проектных предложений оформления экстерьеров, включающие дизайн-проект, разработку проектной документации,
детализированный бюджет. Из предложенных вариантов выбирается наиболее лучший
по экономическим, техническим и функциональным показателям.
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