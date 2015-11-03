Дизайн торгового оборудования

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт6 заявок160 просмотров
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Добрый день! Необходимо разработать дизайн торгового оборудования: экономпанели, тумбочки под товар. Стоимость? Сроки? Что от нас требуется? Без предоплаты, только по факту работы.

8 лет назад
sunnyfunny
Анна 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
год назад
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