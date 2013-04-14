Дизайн проект дома.

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  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт12 заявок195 просмотров

Планировка интерьеров с учетом расстановки мебели и оборудования.

Трехмерная визуализация интерьеров.

нам понравилось на просторах интернета

http://www.salon.ru/article.plx?id=7640&path=interior&sid=546&rid=281

http://www.ivd.ru/document.xgi?id=6719

http://www.ivd.ru/document.xgi?id=6214

http://www.ivd.ru/doc-flat.xgi?rid=1300&id=7388&div=dp1 кафель!

http://www.salon.ru/article.plx?id=14437&path=interior&sid=546&rid=281

http://www.salon.ru/article.plx?id=8540&path=interior&sid=546&rid=281

http://www.salon.ru/article.plx?id=9035&path=interior&sid=546&rid=281

http://www.salon.ru/article.plx?id=6838&path=interior&pid=74&rid=288 колонны!!

http://www.salon.ru/article.plx?id=7640&path=interior&sid=546&rid=281 очень!

http://www.salon.ru/article.plx?id=8463&path=interior&sid=546&rid=281

http://www.salon.ru/article.plx?id=9772&path=interior&sid=546&rid=281

Ваши цены и предложения.

12 лет назад
chulman
Вадим 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Anastasia_lev
Анастасия 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$70
7 дней

Заявки фрилансеров

Anastasia_lev
Анастасия 
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14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад

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