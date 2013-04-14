Нужно сделать визуализацию нескольких интерьеров с реальной кухонной мебелью (дверки, столешницы, бытовая техника и тд) фотографического качества (важно правильное отображение древесных текстур) для каталогов и буклета. надо так http://audos.tak-ye.com/behterov/vzkuh.html Разрешение на выходе около ...
Дизайн проект дома.
Планировка интерьеров с учетом расстановки мебели и оборудования.
Трехмерная визуализация интерьеров.
нам понравилось на просторах интернета
http://www.salon.ru/article.plx?id=7640&path=interior&sid=546&rid=281
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=6719
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=6214
http://www.ivd.ru/doc-flat.xgi?rid=1300&id=7388&div=dp1 кафель!
http://www.salon.ru/article.plx?id=14437&path=interior&sid=546&rid=281
http://www.salon.ru/article.plx?id=8540&path=interior&sid=546&rid=281
http://www.salon.ru/article.plx?id=9035&path=interior&sid=546&rid=281
http://www.salon.ru/article.plx?id=6838&path=interior&pid=74&rid=288 колонны!!
http://www.salon.ru/article.plx?id=7640&path=interior&sid=546&rid=281 очень!
http://www.salon.ru/article.plx?id=8463&path=interior&sid=546&rid=281
http://www.salon.ru/article.plx?id=9772&path=interior&sid=546&rid=281
Ваши цены и предложения.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Интерьеры и Экстерьеры13 заявокЗакрыт12 лет назад
Многоуважаемые фрилансеры, необходимо найти грамотного дизайнера который сможет разработать дизайн офиса салона дверей натяжных потолков. Фотографии приложены не все т.к. все здесь не помещаются, остальные фото и видео отправлю на почту.Основной акцент сделать именно ...Интерьеры и Экстерьеры11 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайту по сдаче недвижимости в краткосрочную аренду требуется дизайнеры планов квартир с отображением мебели и основной бытовой техники. В приложении примерный тип исходника и готового плана. Просьба, ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходим дизайн -проект магазина и фасадной вывески. Площадь магазина 440 м.кв. Специализация магазина -аксессуары и предметы интерьера. Сроки исполнения -май.Интерьеры и Экстерьеры16 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется по планам здания, фотографиям и оформленного техзадания выполнить 3Д-визуализцию фасада здания. Визуализация требуется для оценки внешнего вида здания после выполнения ремонта фасада (точнее отделки вентилируемой фасадной системой). Требуется подобрать цветовое решение для вентфасада, основываясь ...Интерьеры и Экстерьеры15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть несколько фото входа в ресторан. Будем строить веранду. Для утверждения веранды в инстанциях ее нужно нарисовать на фоне реального входа. Есть несколько примеров того, что мы хотим. Фото ресторана отошлю в личку.Интерьеры и Экстерьеры15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходим дизайн детской комнаты с с визуализацией. (мансарда) Пожелания по проекту: 1. расположение мебели, шкафов, стол и мест для храненияИнтерьеры и Экстерьеры5 заявокЗакрыт12 лет назад