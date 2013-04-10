Дизайн-проект магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт16 заявок361 просмотр

Необходим дизайн -проект магазина и фасадной вывески. Площадь магазина 440 м.кв. Специализация магазина -аксессуары и предметы интерьера. Сроки исполнения -май.

12 лет назад
decore
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12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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