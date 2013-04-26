Требуется дизайнер планов квартир

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен16 заявок332 просмотра

Сайту по сдаче недвижимости в краткосрочную аренду требуется дизайнеры планов квартир с отображением мебели и основной бытовой техники.

В приложении примерный тип исходника и готового плана.

Просьба, предоставить ценовое предложение с разбивкой по кол-ву отрисовываемых планов в месяц:

1-5 шт. / мес.

5-15 шт. / мес.

15-30 шт. / мес.

30-50 шт. / мес.

Для налаживания долгосрочного сотрудничество пробно требуется отрисовать 1 план (см. приложение).

Просьба также указать стоимость разовой работы.

12 лет назад
dosbaay
Нуржан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

YaroslavNagorniy
Ярослав 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$7
1 день
Отличный исполнитель. Приятный человек. Рад сотрудничеству.
Отличный человек! Добросовестный заказчик, конкретное тз, грамотный подход. Рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

YaroslavNagorniy
Ярослав 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад