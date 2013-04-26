Необходим дизайн -проект магазина и фасадной вывески. Площадь магазина 440 м.кв. Специализация магазина -аксессуары и предметы интерьера. Сроки исполнения -май.
Требуется дизайнер планов квартир
Сайту по сдаче недвижимости в краткосрочную аренду требуется дизайнеры планов квартир с отображением мебели и основной бытовой техники.
В приложении примерный тип исходника и готового плана.
Просьба, предоставить ценовое предложение с разбивкой по кол-ву отрисовываемых планов в месяц:
1-5 шт. / мес.
5-15 шт. / мес.
15-30 шт. / мес.
30-50 шт. / мес.
Для налаживания долгосрочного сотрудничество пробно требуется отрисовать 1 план (см. приложение).
Просьба также указать стоимость разовой работы.
Выбранный исполнитель
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