Сайту по сдаче недвижимости в краткосрочную аренду требуется дизайнеры планов квартир с отображением мебели и основной бытовой техники. В приложении примерный тип исходника и готового плана. Просьба, ...
Дизайн офиса
Многоуважаемые фрилансеры, необходимо найти грамотного дизайнера который сможет разработать дизайн офиса салона дверей натяжных потолков. Фотографии приложены не все т.к. все здесь не помещаются, остальные фото и видео отправлю на почту.Основной акцент сделать именно на натяжные потолки.
Также можно сделать акцент на стены, т.е можно разместить фотографию или же картинку.
Необходимо разработать оттенки интерьера. Мебель будет цвета кофе, столы светлого мебельного оттенка.
Заявки фрилансеров
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