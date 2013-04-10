Дизайн офиса

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Закрыт11 заявок200 просмотров

Многоуважаемые фрилансеры, необходимо найти грамотного дизайнера который сможет разработать дизайн офиса салона дверей натяжных потолков. Фотографии приложены не все т.к. все здесь не помещаются, остальные фото и видео отправлю на почту.Основной акцент сделать именно на натяжные потолки.

Также можно сделать акцент на стены, т.е можно разместить фотографию или же картинку.

Необходимо разработать оттенки интерьера. Мебель будет цвета кофе, столы светлого мебельного оттенка.

12 лет назад
vegaline05
Патимат 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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