Многоуважаемые фрилансеры, необходимо найти грамотного дизайнера который сможет разработать дизайн офиса салона дверей натяжных потолков. Фотографии приложены не все т.к. все здесь не помещаются, остальные фото и видео отправлю на почту.Основной акцент сделать именно ...
Интерьеры с мебелью
Нужно сделать визуализацию нескольких интерьеров с реальной кухонной мебелью (дверки, столешницы, бытовая техника и тд) фотографического качества (важно правильное отображение древесных текстур) для каталогов и буклета.
надо так http://audos.tak-ye.com/behterov/vzkuh.html
Разрешение на выходе около 5000 х 3000 пикселей. Оплата 3000 рублей после каждого интерьера. На каждый интерьер 3 ракурса (возможны отличия в виде изменения цвета дверок). Грубо говоря один рендер 1000 рублей.
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