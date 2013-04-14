Интерьеры с мебелью

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт13 заявок216 просмотров

Нужно сделать визуализацию нескольких интерьеров с реальной кухонной мебелью (дверки, столешницы, бытовая техника и тд) фотографического качества (важно правильное отображение древесных текстур) для каталогов и буклета.

надо так http://audos.tak-ye.com/behterov/vzkuh.html

Разрешение на выходе около 5000 х 3000 пикселей. Оплата 3000 рублей после каждого интерьера. На каждый интерьер 3 ракурса (возможны отличия в виде изменения цвета дверок). Грубо говоря один рендер 1000 рублей.

12 лет назад
behterov
42 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн офиса

    Многоуважаемые фрилансеры, необходимо найти грамотного дизайнера который сможет разработать дизайн офиса салона дверей натяжных потолков. Фотографии приложены не все т.к. все здесь не помещаются, остальные фото и видео отправлю на почту.Основной акцент сделать именно ...

    Интерьеры и Экстерьеры11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется дизайнер планов квартир

    Сайту по сдаче недвижимости в краткосрочную аренду требуется дизайнеры планов квартир с отображением мебели и основной бытовой техники. В приложении примерный тип исходника и готового плана. Просьба, ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • 3D-визуализация фасада с элементами дазийна

    Требуется по планам здания, фотографиям и оформленного техзадания выполнить 3Д-визуализцию фасада здания. Визуализация требуется для оценки внешнего вида здания после выполнения ремонта фасада (точнее отделки вентилируемой фасадной системой). Требуется подобрать цветовое решение для вентфасада, основываясь ...

    Интерьеры и Экстерьеры15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Упрощенная визуализация летней веранды ресторана

    $50

    Есть несколько фото входа в ресторан. Будем строить веранду. Для утверждения веранды в инстанциях ее нужно нарисовать на фоне реального входа. Есть несколько примеров того, что мы хотим. Фото ресторана отошлю в личку.

    Интерьеры и Экстерьеры15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Визуализация помещения

    $100

    Здравствуйте! требуется визуализатор работающий в короткие сроки с хорошим качеством (еще лучше если есть понимание цвета и диза), оплата 50%-после превью, 50%-по завершению, 4 ракурса + возможны дополнения от заказчика (в пределах ...

    Интерьеры и Экстерьеры10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад