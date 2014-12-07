Доработка сцены кухни

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен1 заявка114 просмотров

Требуется смоделировать комнату, мебель, объекты.

правильно поставить свет, назначить материалы в 3d сцене.

Кухня в стиле прованс.

12 лет назад
KATERINOVA
Екатерина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

umochca
36 лет
14 лет в сервисе
Была
13 дней назад
12 лет назад
$80
3 дня
Ольга, выполнила работу замечательно. Человек коммуникабельный и ответственный. Рекомендую.
Очень хороший заказчик. Постановка задачи четкая и удобно расписана. Оплата в срок. Рекомендую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

umochca
36 лет
14 лет в сервисе
Была
13 дней назад
12 лет назад