Функциональное Зонирование фитнес-клуба 568 кв.м -Интересная работа!

Добрый день всем!!!

Необходимо осуществить функциональное зонирование фитнес-клуба площадью 568 кв.м

Дано: Несколько понятных чертежей пдф, от строителей , а также от компании которая обмеряла помещение,схематические чертежи, фото...

Тех задание:

1) Разместить тренажерный зал на как можно большей площади в фитнес-клубе

2) 2 раздевалки на 50 полноразмерных кабинок,3 душа в каждой, туалет и раковина, также И.К. кабина

3) Зал групповых занятий около 15 человек

4) Кардио зона - 11 единиц - только их надо будет нанести на схеме-223*95* см, а с расстановкой оборудования тренажерного зала - мы разберемся сами.

5) Солярий - недалеко от входа, чтоб и люди с улицы могли им пользоваться.

6) Зона рецепции, фитнес бар (обьединённые или отдельно) +гардероб, закуток для обеда администраторов в зоне ресепшн/гардероба ,не менее трёх сидений на баре.

7) Тех помещение для уборщицы

8) Небольшая зона отдыха(диван)рядом с рецепцией.(холл)

9) Тренерская в тренажерном зале (маленькая- для перекусов)

10) Ведро для сбора полотенец- чтоб с рецепции был контроль, 2 куллера в тренажерном зале и 1 в зале групповых занятий,инструкторский стол в тренажерном зале.

11)Маленький Кабинет *предпродаж* в дальнейшем кабинет директора...

Примечание: Расценивайте свои возможности, по части знаний в фитнес-индустрии. Уже насмотрелся смешных планов.