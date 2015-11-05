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Функциональное Зонирование фитнес-клуба 568 кв.м -Интересная работа!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день всем!!!
Необходимо осуществить функциональное зонирование фитнес-клуба площадью 568 кв.м
Дано: Несколько понятных чертежей пдф, от строителей , а также от компании которая обмеряла помещение,схематические чертежи, фото...
Тех задание:
1) Разместить тренажерный зал на как можно большей площади в фитнес-клубе
2) 2 раздевалки на 50 полноразмерных кабинок,3 душа в каждой, туалет и раковина, также И.К. кабина
3) Зал групповых занятий около 15 человек
4) Кардио зона - 11 единиц - только их надо будет нанести на схеме-223*95* см, а с расстановкой оборудования тренажерного зала - мы разберемся сами.
5) Солярий - недалеко от входа, чтоб и люди с улицы могли им пользоваться.
6) Зона рецепции, фитнес бар (обьединённые или отдельно) +гардероб, закуток для обеда администраторов в зоне ресепшн/гардероба ,не менее трёх сидений на баре.
7) Тех помещение для уборщицы
8) Небольшая зона отдыха(диван)рядом с рецепцией.(холл)
9) Тренерская в тренажерном зале (маленькая- для перекусов)
10) Ведро для сбора полотенец- чтоб с рецепции был контроль, 2 куллера в тренажерном зале и 1 в зале групповых занятий,инструкторский стол в тренажерном зале.
11)Маленький Кабинет *предпродаж* в дальнейшем кабинет директора...
Примечание: Расценивайте свои возможности, по части знаний в фитнес-индустрии. Уже насмотрелся смешных планов.
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