Витринистика и декор

[b]Доброго времени суток! [/b] Наш клиент проводит ребрендинг фасадов 2-х зднаний. Укажите пожалуйста стоимость вашей работы по изготовлению дизайна и проектной документации. [b] ТЗ от Заказчика: [/b]Дизайн оформления фасадов зданий элементами фирменного стиляна уровне экстерьерных решений, наглядно иллюстрирующих принципы объемно-пространственной и цветовой ...
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Рекламное агенство "Эффект" приглашает к сотрудничеству декораторов-витринистов для новогоднего оформления торгового центра. Ваша задача: создать креативный макет в установленные сроки. Очень важно понимание используемого материала, способов крепления и прочих декораторских тонкостей.
Мы ищем ответственного, креативного, находчивого работника, который всегда доводит свой проект до конца и умеет работать в команде. Все подробности проекта вышлем после получения Вашего портфолио.
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