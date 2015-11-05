Витринистика и декор

Рекламное агенство "Эффект" приглашает к сотрудничеству декораторов-витринистов для новогоднего оформления торгового центра. Ваша задача: создать креативный макет в установленные сроки. Очень важно понимание используемого материала, способов крепления и прочих декораторских тонкостей.

Мы ищем ответственного, креативного, находчивого работника, который всегда доводит свой проект до конца и умеет работать в команде. Все подробности проекта вышлем после получения Вашего портфолио.