Интерьер квартиры, дипломный проект

Необходимо качественно реализовать те задумки которые уже есть. Мы - концепцию в буквах Вы - качественную визуализацию. Всего около 3 концепций. Вначале эскизы, после утверждения одной концепции финальная прорисовка. Оставляйте свои предложения по цене и срокам.