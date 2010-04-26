Ищем дизайнеров по интерьеру

$2500
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт12 заявок474 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Предлагаем сотрудничество. Компания приглашает к сотрудничеству дизайнеров по интерьеру на договорной основе. От нас – клиенты и заказы, юридическое сопровождение, офис, от вас ваш талант. Рассматриваются дизайнеры только с портфолио сделанных работ, и в случае если вы можете физически подтвердить авторство ваших проектов. Свои предложения отправлять на [email protected] в случае заинтересованности, контакты в ответном письме.

14 лет назад
art-citadel
Ирина 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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