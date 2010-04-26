Ищем дизайнеров по интерьеру

Предлагаем сотрудничество. Компания приглашает к сотрудничеству дизайнеров по интерьеру на договорной основе. От нас – клиенты и заказы, юридическое сопровождение, офис, от вас ваш талант. Рассматриваются дизайнеры только с портфолио сделанных работ, и в случае если вы можете физически подтвердить авторство ваших проектов. Свои предложения отправлять на [email protected] в случае заинтересованности, контакты в ответном письме.