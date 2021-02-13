Планировка и дизайн помещения.

День добрый.на данный момент есть помещение(часть дома) разбира на две комнаты,спальню и детскую.хочу переделать планировку и сделать наброски дищайна.планировка нужна т.к работают строители и нужно знать внутренние перегородки и короба для комуникации.задача из помещения сделать спальню с большой гардеробной и сан.узлом.,и детскую с маленьким санузлом.если не хватит помещения для размещения нормальной детской ,то полностью ее убрать ,оставив лишь спальную зону.метраж 65метров.