Спроектировать светопрозрачную ограждающую конструкцию. (Каркас - алюминиевая фасадная система со стеклопакетами. Крепление на металл и железобетонную основу) 1.Получить и проанализировать входящую информацию (чертежи КМ шахта лифта, геодезическая съемка металла и основания, фото, утвержденная 3D модель конструкции ) 2.По утвержденной ...
Нужно нарисовать визуализацию мебели, шкафы-купе, кухни и др. с элем
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Нужно нарисовать визуализацию мебели, шкафы-купе, кухни и др. с элементами интерьера и экстерьера, максимально приближенных к реальным фото
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