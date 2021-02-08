Отрисовать планограму расстановки торгового оборудования

Привет.

Необходимо отрисовать планограмму (к сожалению я точно не знаю как это называется) расстановки торгового оборудования. Исходные данные:

- я передаю планировку БТИ (20-30 кв.м.), вы отрисовываете расстановку торгового оборудование внутри этого помещения в соответствии с требованиями.

Пример отрисовки в приложении:

P.S.Можно сделать проще, без цвета и схематично расставить так что бы было понятно что где стоит.