Проект двухэтажного дома

Необходимо разработать полный комплект рабочих чертежей:

1. Архитектурный раздел минимально должен включать общие данные по проекту, поэтажные планы, фасады, основные разрезы по дому, спецификации оконных и дверных проемов.

2. Конструкторский раздел минимально должен включать планы фундаментов, планы перекрытий этажей, планы стропил, основные конструктивные узлы, спецификации на материалы.

3. Инженерный раздел минимально должен включать водоснабжение и канализацию (желательно и отопление).

Основные пожелания/требования по будущему проекту:

1. Материалы стен: газобетон (400 мм), часть внутренних перегородок можно сделать из гипсокартона.

2. Фундамент: свайно-ростверковый на буронабивных сваях.

3. Крыша: вальмовая/сложная вальмовая.

4. Перекрытия: ЖБИ плиты.

5. Этажность: 2 этажа, без цокольного, без мансарды, высота 2,8 - 3 метра.

6. На первом этаже: небольшой тамбур, рядом отдельная гардеробная (~ 8 кв.м), бойлерная, спальня (~ 12 кв.м), санузел (от 3 кв.м), гостиная (~ 17 кв.м), столовая-кухня (~ 25 кв.м), терраса с входом на столовую или гостиную, желательна кладовая при кухне (~ 2 кв.м).

7. На втором этаже: общий санузел (от 8 кв.м), постирочная (~ 5 кв.м), общая гардеробная (~ 8 кв.м), спальня (~ 20 кв.м) с отдельной гардеробной (от 5 кв.м), две спальни (~ 15 кв.м).

8. В силу специфики расположения участка вход должен быть на северной стороне, т.е. противоположной стороне от гостиной и кухни-столовой (южной стороне).

9. Большее количество окон, должны присутствовать угловые панорамные окна.

10. Отопление планируется газовое.

11. Отделка фасада: комбинированный с использованием черного и белого цветов. Пример во вложениях, однако не нравится использование кирпича/имитации под кирпич.

13. Камин в доме не нужен.

14. Столовая-кухня должна быть отделена от гостиной, но находиться рядом.

15. Гараж в доме или навес – желательно.

Возможно изменение одного из готовых выбранных проектов с учетом требований/пожеланий:

1. http://www.postroi.ru/projects/g-232-1p/ – нет отдельной гардеробной на первом этаже, нет отдельной постирочной (совмещенная с котельной на первом этаже небольшая по квадратам), нет общей гардеробной на втором этаже, лишний санузел при спальне (его можно объединить в гардероб). Проект нравится за счет выступов и угловых окон (не выглядит коробкой), нравится расположение коммуникаций (водоснабжение и канализация) по одной стене, возможно сделать перепланировку с учетом требований/пожеланий.

2. https://a510.ru/proekty/doma-kottedji/sovremennyj-vyrazitelnyj-kottedzh-178m – нет отдельной гардеробной на первом этаже, нет отдельной гардеробной на втором этаже, не нравится проходная гардеробная при спальне, нет постирочной на втором этаже (хотелось бы отдельным помещением рядом с санузлом). Проект так же нравится за счет выступов и угловых окон (не выглядит коробкой), нравится зонирование гостиной и столовой-кухни, нравится более рациональное использование площадей, возможно сделать перепланировку с учетом требований/пожеланий.

Небольшое ТЗ на определение архитектора: схематично предложить, как можно изменить планировку выбранных проектов с учетом пожеланий.