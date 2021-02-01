Добрый день! Необходимо сделать дизайн проект квартиры - 2 комната _ столовая, совмещенная с кухней. Сделать только визуализацию. Подобрать обои, ламинат, плитку, мебель. И под каждую комнату сделать 3-4 картинки, как выглядит комната. Никаких схеи по ...
Разработать дизайн пространства в дома. Стиль контемпорари.
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Необходимо разработать дизайн пространства в дома. Стиль интерьера контемпорари.
- Продумать расстановку мебели, дизайн помещений, освещение(светильники, контурная LED подсветка). многоуровневые потолки в стиле контемпорари.
- Расположение мебели, розетки и выключатели должно быть функционально обдумано согласно стиля контемпорари.
- Единая концепция дизайна в смежных помещениях(прихожая-гостиная-кухня-комнаты-ванная и санузел ) с разделением по зонам.
Черновой потолок 3м.
Требуемый результат - планировка, фотореалистичная визуализация помещений, развёртки поверхностей. Проект не требуется. Привязки к конкретным моделям мебели, сантехники и электрооборудования не требуется. Технические решения берем на себя.
Хотелось бы что бы дизайнер был из Тюмени.
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