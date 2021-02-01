Разработать дизайн пространства в дома. Стиль контемпорари.

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт7 заявок408 просмотров
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Необходимо разработать дизайн пространства в дома. Стиль интерьера контемпорари.

- Продумать расстановку мебели, дизайн помещений, освещение(светильники, контурная LED подсветка). многоуровневые потолки в стиле контемпорари.

- Расположение мебели, розетки и выключатели должно быть функционально обдумано согласно стиля контемпорари.

- Единая концепция дизайна в смежных помещениях(прихожая-гостиная-кухня-комнаты-ванная и санузел ) с разделением по зонам.

Черновой потолок 3м.

Требуемый результат - планировка, фотореалистичная визуализация помещений, развёртки поверхностей. Проект не требуется. Привязки к конкретным моделям мебели, сантехники и электрооборудования не требуется. Технические решения берем на себя.

Хотелось бы что бы дизайнер был из Тюмени.

3 года назад
guest_16123338969461
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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