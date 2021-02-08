Добрый день! Необходимо сделать дизайн проект квартиры - 2 комната _ столовая, совмещенная с кухней. Сделать только визуализацию. Подобрать обои, ламинат, плитку, мебель. И под каждую комнату сделать 3-4 картинки, как выглядит комната. Никаких схеи по ...
Нестандартный архитектурный проект арт-объекта селфи-дом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать нестандартный архитектурный проект арт-объекта селфи-дома для привлечения клиентаМы строительная компания которая строит дома нестандартных форм. К примеру: купольные дома, дом с драконом на крыше, дом-крепость, дома арки, дома ангары и т.д. Ссылка на наш дом с драконом: https://youtu.be/WxXcWyAUh14
Мы можем построить объект любой формы, кроме квадратной коробки.
Если у тебя есть мечта построить уникальный дом - мы даем шанс ее реализовать!
Необходимо сделать нестандартный архитектурный проект арт-объекта, селфи-дома, для привлечения клиентов. Пример объекта перевернутый дом в Буковель. (на фото)Внутри арт-объекта селфи-зоны для фотосессий клиентов.
У дома должен быть выход на крышу как смотровая площадка. Тематика объекта - без ограничений. Аудитория посетителей: семьи с детьми, люди на отдыхе в Буковеле.
Условия участия - вы нестандартно видите мир и хотите построить уникальный архитектурный объект. Вы должны удивить людей, взорвать им мозг!
Внутри селфи-зоны, чем больше тем лучше.
Победитель получает 1000$. Возможно два победителя, тогда по 500$. Объект будет построен по следующим координатам. Возле этого места: Поляниця, Івано-Франківська область
https://goo.gl/maps/hmoXg2FyPFeiYzKW9
Размер участка 25х15м
(замок дом с драконом уже есть, как вариант)
Тут вы можете увидеть местность, пейзаж, и окружающую обстановку. Также, в будущем вы увидите подтверждение, того какой проект победил в конкурсе.
Ограничения - никаких квадратов и стандартных решений.
Для участия присылайте минимум: один эскиз вашего объекта снаружи и внутри с описанием идеи, которая лежит в основе, его создания для привлечения клиентов.
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