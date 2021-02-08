Нестандартный архитектурный проект арт-объекта селфи-дом

Необходимо сделать нестандартный архитектурный проект арт-объекта селфи-дома для привлечения клиентаМы строительная компания которая строит дома нестандартных форм. К примеру: купольные дома, дом с драконом на крыше, дом-крепость, дома арки, дома ангары и т.д. Ссылка на наш дом с драконом: https://youtu.be/WxXcWyAUh14

Мы можем построить объект любой формы, кроме квадратной коробки.

Если у тебя есть мечта построить уникальный дом - мы даем шанс ее реализовать!

Необходимо сделать нестандартный архитектурный проект арт-объекта, селфи-дома, для привлечения клиентов. Пример объекта перевернутый дом в Буковель. (на фото)Внутри арт-объекта селфи-зоны для фотосессий клиентов.

У дома должен быть выход на крышу как смотровая площадка. Тематика объекта - без ограничений. Аудитория посетителей: семьи с детьми, люди на отдыхе в Буковеле.

Условия участия - вы нестандартно видите мир и хотите построить уникальный архитектурный объект. Вы должны удивить людей, взорвать им мозг!

Внутри селфи-зоны, чем больше тем лучше.

Победитель получает 1000$. Возможно два победителя, тогда по 500$. Объект будет построен по следующим координатам. Возле этого места: Поляниця, Івано-Франківська область

https://goo.gl/maps/hmoXg2FyPFeiYzKW9

Размер участка 25х15м

(замок дом с драконом уже есть, как вариант)

Тут вы можете увидеть местность, пейзаж, и окружающую обстановку. Также, в будущем вы увидите подтверждение, того какой проект победил в конкурсе.

Ограничения - никаких квадратов и стандартных решений.

Для участия присылайте минимум: один эскиз вашего объекта снаружи и внутри с описанием идеи, которая лежит в основе, его создания для привлечения клиентов.