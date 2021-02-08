Дизайн проект помещения 44 м кв.

$30
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт5 заявок241 просмотр
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Добрый день. 

Нужно сделать дизайн проект помещения площадью 44, 6 м кв. 

Проект по электричеству 

И проект ОВиК

Визуализировать размещение мебели.

3 года назад
Alexsx
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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