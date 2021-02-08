Архитектурная часть дома или полный проект

Есть планировка маленького четырехспаленного домика. Домик получился тесноватый. Хочется на ее базе сделать планировку попросторнее, и с двумя вариантами — для двухскатной кровли и плоской. Они будут рассматриваться как типовые, или исходные при обсуждении доработок с заказчиками. ...