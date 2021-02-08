Архитектурная часть дома или полный проект

Добрый день! Необходимо сделать дизайн проект квартиры - 2 комната _ столовая, совмещенная с кухней. Сделать только визуализацию. Подобрать обои, ламинат, плитку, мебель. И под каждую комнату сделать 3-4 картинки, как выглядит комната. Никаких схеи по ...
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Необходимо разработать архитектурный раздел, для одноэтажного дома - 210-220 кв. м.
Желаемая планировка схематически нарисована. Если сможете сразу сделать дизайн помещений - будет хорошо.
Расмотрю вариант разработки проекта дома под ключ с расчетом нагрузок фундамента и перекрытия.
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