Планировочные решения квартир

Во вложении чертеж 2-х комнатной квартиры. Необходимо сделать перепланировку (стены можно двигать все) и расстановку мебели. Пожелание по перепланировке: — объединить кухню (2) с гостиной (3) + избавится от длинного коридора. (1). Туалет (5) и Ванна ...
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Есть готовый поэтажный план с площадями и размерами квартир. Нужно сделать планировочные решения на 4-5 типовых квартир. Для *примера* смотрите приложенные файлы. На вход вам дается автокадовский файл. На выходе нужны 4-5 картинок планировочных решений (по одной на каждую из типовых квартир)
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