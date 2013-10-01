Планировочные решения квартир

$50
Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен7 заявок212 просмотров
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Есть готовый поэтажный план с площадями и размерами квартир. Нужно сделать планировочные решения на 4-5 типовых квартир. Для *примера* смотрите приложенные файлы. На вход вам дается автокадовский файл. На выходе нужны 4-5 картинок планировочных решений (по одной на каждую из типовых квартир)

10 лет назад
avansis
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Liza_design
Елизавета 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$70
14 дней
Лиза отработала оперативно, с заданием справилась хорошо. В предметной области разбирается отлично. Сроки выдерживает. За небольшую доп. оплату существенно улучшила результат изначально поставленного ТЗ. Рекомендую
Отлично сработались! Четко поставленное задание. Работодатель всегда на связи, оплата в сроки. Рекомендую
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