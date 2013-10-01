Планировочные решения квартир

Есть готовый поэтажный план с площадями и размерами квартир. Нужно сделать планировочные решения на 4-5 типовых квартир. Для *примера* смотрите приложенные файлы. На вход вам дается автокадовский файл. На выходе нужны 4-5 картинок планировочных решений (по одной на каждую из типовых квартир)