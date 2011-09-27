Помочь разработать интерьер для квартиры

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт19 заявок348 просмотров

Надо разработать простой дизайн проекта интерьера.

Надо помочь разобраться как огродить кухню с залом, как обыграть колонну и т.д

Наглядно помочь решить как положить плитку на кухне и как еее объядинить с ламинатом.

Мне не нужен подробный план, а примерный.

В приложении фото плана квартиры

ОБЯЗАТЕЛЬНО - указывайте ваш номер аси!

Спасибо!

14 лет назад
retasort
Лыканов 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
26 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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