Помочь разработать интерьер для квартиры

Надо разработать простой дизайн проекта интерьера.

Надо помочь разобраться как огродить кухню с залом, как обыграть колонну и т.д

Наглядно помочь решить как положить плитку на кухне и как еее объядинить с ламинатом.

Мне не нужен подробный план, а примерный.

В приложении фото плана квартиры

ОБЯЗАТЕЛЬНО - указывайте ваш номер аси!

Спасибо!