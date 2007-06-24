Разработка генплана застраиваемой территории

Досталась мне маленькая ванна, да еще и совмещенная. Чо ваще с ней делать непонятно, уже всю голову сломал. Прошу помощи в размещении (хотя с размещением все ясно) и в цветовом дизайне плитки. Предпочтительно нравятся ...
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Необходимо осуществить привязку зданий на участок земли в 245 соток, с заполнением свободной территории растениями и объектами инфроструктуры. Тех. задание по запросу на эл. почту.
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