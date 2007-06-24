Разработка генплана застраиваемой территории

Досталась мне маленькая ванна, да еще и совмещенная. Чо ваще с ней делать непонятно, уже всю голову сломал. Прошу помощи в размещении (хотя с размещением все ясно) и в цветовом дизайне плитки. Предпочтительно нравятся ...