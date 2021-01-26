Описание проекта: ⁃ Квартира будет состоять из 2-х стилей. Гостиная совмещенная с кухней, туалетная комната, детская, примерочная в современном стиле минимализма ( с небольшим шлейфвом в будущее) Цветовая гамма: молочный, серый, телесный + система умный ...
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Здравствуйте! Интересует визуализация интерьера квартиры (100м2, 3 комнаты) в 3Д-Max и др. и полный пакет рабочих чертежей для строителей. Сориентируйте, пожалуйста по цене и срокам.
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