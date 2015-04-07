Требуется разработать дизайн маникюрной стоки, нейл бара для торгового центра. Итак, что требуется: Необходимо предусмотреть 4 места для оказания услуг маникюра и покрыти в формате бара. Это должно напоминать барную стойку с ...
Визуализация квартиры 3к
Добрый день,
Заявка без претензии на дизайн. Нужно подобрать обои и цвет пола. Возможно какие то декор элементы.
Ванную и туалет не нужно трогать, кухню только цвет обоев.
Зал: = игровая комната. В центре качеля (https://yadi.sk/i/ErG77rnzfpeds ), рабочий стол с компьютером, на стене лестница, между стен канат, сетка, вдоль стен полки для игрушек, тв, диванчик для просмотра мультиков
Спальня 1: 1 большая кровать
Спальня 2: две средние кровати
Коридор с аркой
Вход в зал с аркой
Материал для работы:
-планировка
-Фотографии + панорамы
-видео
-бриф (заполню если предоставите форму)
Сроки выполнения 1 неделя.
Работаем по безопасной сделке.
Заявки фрилансеров
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