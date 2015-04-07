Визуализация квартиры 3к

Добрый день,

Заявка без претензии на дизайн. Нужно подобрать обои и цвет пола. Возможно какие то декор элементы.

Ванную и туалет не нужно трогать, кухню только цвет обоев.

Зал: = игровая комната. В центре качеля (https://yadi.sk/i/ErG77rnzfpeds ), рабочий стол с компьютером, на стене лестница, между стен канат, сетка, вдоль стен полки для игрушек, тв, диванчик для просмотра мультиков

Спальня 1: 1 большая кровать

Спальня 2: две средние кровати

Коридор с аркой

Вход в зал с аркой

Материал для работы:

-планировка

-Фотографии + панорамы

-видео

-бриф (заполню если предоставите форму)

Сроки выполнения 1 неделя.

Работаем по безопасной сделке.