Интернет магазин на PHP

$500
Интернет-магазиныЗакрыт24 заявки405 просмотров
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Если у Вас есть шаблон готового Интернет магазина на PHP и есть возможность

1) косметически его доработать ( лого, новые текста, немного логика работы)

2) наполнить базу 100 товаров

И все это за несколько дней, тогда пишите на почту и в icq 379338780 прямо сейчас.

Мне нужен готовый шаблонный магазин ( движок тоже)

PHP
14 лет назад
AlexSoni
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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