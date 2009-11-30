Интернет магазин на PHP

Если у Вас есть шаблон готового Интернет магазина на PHP и есть возможность

1) косметически его доработать ( лого, новые текста, немного логика работы)

2) наполнить базу 100 товаров

И все это за несколько дней, тогда пишите на почту и в icq 379338780 прямо сейчас.

Мне нужен готовый шаблонный магазин ( движок тоже)