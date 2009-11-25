Доработка интернет-магазина на базе ShopCMS v3.0

Ищу человека для создания интернет-магазина на любом open sourse движке. Кроме джумла. Дизайн не нужен, только программная часть. Тз в аттаче. бюджет ориентировочно 15 000 рублей. при удачном сотрудничестве сразу второй аналогичный проект. с вас портфолио и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработка функционала интернет-магазина на базе
ShopCMS v3.0. по тех. заданию.
магазин ориентирован на работу только с юридическими лицами.
Т.З. в прикрепленном архиве.
Доработка требуется в виде патча, для установки на уже действующий интернет-магазин.
Срок исполнения 1 - 2 недели.
Несмотря на указанный бюджет проекта, прошу указывать свою стоимость работ и срок исполнения.
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