Доработка интернет-магазина на базе ShopCMS v3.0

$250
Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки129 просмотров
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Требуется доработка функционала интернет-магазина на базе

ShopCMS v3.0. по тех. заданию.

магазин ориентирован на работу только с юридическими лицами.

Т.З. в прикрепленном архиве.

Доработка требуется в виде патча, для установки на уже действующий интернет-магазин.

Срок исполнения 1 - 2 недели.

Несмотря на указанный бюджет проекта, прошу указывать свою стоимость работ и срок исполнения.

14 лет назад
VadimVG
Вадим 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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