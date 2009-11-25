Создать сайт

Необходимо написать скрипт, который будет выполнять следующее: Интернет-магазина на ShopCMS (www.shopcms(точка)ru от туда можно скачать пробную версию) и на ней написать скрипт, протестировать.. и уже отлаженную версию буду заливать в свой магазин. Необходимо: Чтоб помимо цены, старой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт с простым шаблонным оформлением , разбить на 4 категории
картинки и фото вышлю
все.
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