Реализация интернет-магазина на Magento

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки237 просмотров
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Нужно реализовать магазин с возможностью:

- синхронизации с поставщиками (импорт из xml, xls), сравнение и минимализация цен для поля "закупочная цена"

- генерации эстетичного прайс-листа

- синхронизации с 1С (импорт/экспорт)

- градации товаров (Предложения дня, Бесплатная доставка, Суперпредложение, и т.п. окол 5 видов)

- построение элементов функционала на AJAX

- после оформление заказа приходит уведомление на ICQ или SMS.

- анкета для будущих оптовых клиентов.

- порядка 15 информационных страниц.

- кол-во товаров от 3 до 5 тысяч.

- платежные системы (Вебмани, Наличный, безналичный платеж с накладными)

- новости, статьи

- сравнение товаров

- встроенный чат siteheart.com

- добавление модуля "Мы Вам перезвоним"

Необходим хороший дизайн по нашим черновикам. Настройка движка Magento под функционал.

Сроки небольшие - 2-3 недели.

Выслушаю ваши предложения.

"Внесены дополнения в возможности"

Magento
14 лет назад
S0merc
Артем 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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