Доработка сайта видеостудии

Требуется доработать сайт видеостудии "Крылья России" www.wingstv.ru - интернет-магазин (платный доступ к просмотру фильмов, т.е. цифровой товар с моментальной выдачей), английская версия на другом домене, устранение недоделок. Среди них: favicon, человеческий форум, мета-данные сайта, которые Джумла почему-то не позволяет изменить, возможность вставлять код из youtube - опять же Джумла против, и т.п.

Интересуют предложения только из Москвы или Жуковского.