Shop-Script

В поисках человека, который отлично разберается в этом движке. Для простых и сложных работ по нему.

На первом этапе интересует стоимость установки, какая лицензия при этом. Если зануленая будет говорите сразу, мне надо знать что мы клиенту предлагаем.

Интересует голая установка и какие картинки идут там по умолчанию и чтобы понять что из них можно прорисовать чтобы хоть как-то кастомизировать дефолтную установку.

Если все ок, будут еще заказы гарантирую.

Писать строго в личку.

1.Цену

2.Какая лицензия

3.какие картинки идут в версии по умолчанию

4.Ваша аська

5.Ваша почта

P.S. Дадите мне нормальные условия и я буду с Вами работать постоянно причем только с одним исполнителем.