Требуется доработка магазина на Vamshop

Требуетя полное создание интернет-магазина от дизайна до программирования! В интернет-магазине должны быть все основные модули: корзина, поиск, платежная система (банки эстонии) и т.д. Так же имеются три скрипта от поставщиков в XML форматах, которые нужно встроить в ...