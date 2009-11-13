Требуется доработка магазина на Vamshop

Есть задача: создание интернет-магазина, очень примитивного, с нашим дизайном и с вашей вёрсткой, без форм заказа, без всяческих дополнительных фич, наполнение сделаем сами. категорий товаров 2-4, не более. в общем, работы на 1-2 дня. Стучитесь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист с опытом работы со скриптами VamShop (обязательно) для доработки интернет-магазина. Нужно поправить имеющийся дизайн, поменять шрифты, поправить структуру блоков, проверить ошибки. От Вас - ссылка на портфолио и сроки.
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