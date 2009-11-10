Создание интернет-магазина

Интернет-магазиныЗакрыт10 заявок196 просмотров
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Есть задача: создание интернет-магазина, очень примитивного, с нашим дизайном и с вашей вёрсткой, без форм заказа, без всяческих дополнительных фич, наполнение сделаем сами. категорий товаров 2-4, не более. в общем, работы на 1-2 дня. Стучитесь в аську 216 700 003, обсудим прочие детали.

14 лет назад
Narcissus
Polishuk Anna 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Radioactive
Guru 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
14 лет назад
$50
2 дня
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