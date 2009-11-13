Создание интернет-магазина

И снова всем привет.

На этот раз надо создать интернет магазин за короткий период, с симпатичным дизайном, ориентированным на женскую аудиторию. Без флеш анимации.

Функционал нужен очень простой. Единственно условие - наличие корзины, сортировки товаров, возможность рассылки, и возможности отслеживания посещения, как за день, неделю, месяц, так и онлайн.

Обязательное условие - ПРОЖИВАНИЕ НА УКРАИНЕ, т.к. коммуникации со мной будут происходить в телефонном режиме. Желательно - Киев.

Оставляйте в коммендах предложения с указанием стоимости и сроков.