Срочно требуется ОЧЕНЬ опытный програмист для разработки интернет магазина с широком функционалом и возможностями. Чуть точнее нужно – что то среднее между OZON.RU и Amazon.com но по продаже НЕ всего подряд (включая сувениры и игрушки) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазин на Битрикс:Управление сайтом - Малый бизнес.
3 уровня вложенности.
Поиск по названию товара (например: рибай, мидии, и.т.д.)
Интеграция с 1С: База 1-С Управление торговлей 8.10.3., стандартная, сформирована.
Нужна система авторизации клиентов и система скидок.
Вся информация по каталогу содержится в 1-С, наполнение осуществляет заказчик.
При оформлении заказа необходимо учитывать, в ассортименте есть штучный и весовой товар.
Необходима интеграция со всеми крупными платежными системами.
Указывайте, пожал-та, ТОЛЬКО стоимость работы, все дополнительные расходы уже учтены. За какой срок сделате?
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