Интернет-магазин на Битрикс

Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок176 просмотров
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Интернет-магазин на Битрикс:Управление сайтом - Малый бизнес.

3 уровня вложенности.

Поиск по названию товара (например: рибай, мидии, и.т.д.)

Интеграция с 1С: База 1-С Управление торговлей 8.10.3., стандартная, сформирована.

Нужна система авторизации клиентов и система скидок.

Вся информация по каталогу содержится в 1-С, наполнение осуществляет заказчик.

При оформлении заказа необходимо учитывать, в ассортименте есть штучный и весовой товар.

Необходима интеграция со всеми крупными платежными системами.

Указывайте, пожал-та, ТОЛЬКО стоимость работы, все дополнительные расходы уже учтены. За какой срок сделате?

14 лет назад
tusya020784
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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