Разработка интернет магазина с широком функц.

Срочно требуется ОЧЕНЬ опытный програмист для разработки интернет магазина с широком функционалом и возможностями.

Чуть точнее нужно – что то среднее между OZON.RU и Amazon.com но по продаже НЕ всего подряд (включая сувениры и игрушки) а ТОЛЬКО Книги и CD/DVD диски и онлайн версии этих CD дисков. и Онлайн Флэш трансляция некоторых видеофрагментов. (как образца контента с DVD дисков например) для того чтобы покупатели могли перед покупкой убедиться что им не втюхивают кота в мешке.

РАзумеется и Форум, и Корзина покупателя, и Список Клиентов, и скрытые страницы Маркетинговых Акций которые видны не с сайта а с Партнерских страниц, и Баннерная система

и Майл рассылки с возможностью отписки – Всё это даже не обсуждается так как должно быть как само собой разумееющеся.

Итак

Сколько займет разработка?

какими частями оплата?

просьба ВЫЧЕСТЬ все ваши затраты на хостинг и регистрацию доменных имен, так как все уже зарегистрено и хостинг будет тоже наш.

Помимо этого в скором будущем ожидается очень много разнообразных проэктов.

также просьба оставлять внизу проэкты надкоторыми вы работали.