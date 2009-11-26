Интернет магазин продажи книжек

Срочно надо человек, который отлично разберается в этом движке. Задачи: 1.Установка дизайна 2.Небольшая доводка под требования клиента. Интересует стоимость и сроки хотя бы примерные. Если с этим заказом все ок будет, то обещаю еще несколько дать. Писать строго в теме, в ...