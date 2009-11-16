Интернет магазин с тремя каталогами

Срочно надо человек, который отлично разберается в этом движке. Задачи: 1.Установка дизайна 2.Небольшая доводка под требования клиента. Интересует стоимость и сроки хотя бы примерные. Если с этим заказом все ок будет, то обещаю еще несколько дать. Писать строго в теме, в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тебуется интернет-магазин по продаже нескольких категорий товаров
Основное требование - чтобы каждый каталог работал на отдельном имени (www.shop1.ru www.shop2.ru www.shop3.ru) но при этом они должны иметь ОБЩУЮ корзину и всё управление
дизайн минимальный но каталоги должны отличаться по цветам (один в зелёных тонах, другой в синих и т.д.) ориентировочный пример во вложении
проще говоря зайдя на сайт shop1.ru в зеленом цвете может перейти в другой раздел который будет реагировать на shop2.ru и оформлен в синих тонах, но при этом он будет оставаться в том же самом магазине
доставка курьером и самовывоз, оплата наличными, вебмани, яндекс и банковские карты
скидки разовые и накопительные
вывод печатных форм заказов по типу накладной для курьера (список, кол-во, адрес доставки, сумма)
приветствуется наличие форума (или системы отзывов)
также требуется удобная форма для наполнения\изменения каталога в офлайне (товары, описания, картинки, цены), и модуль обмена с 1С (поставки-продажи) чтобы не забивать вс в 2-х местах
требования не жесткие будем всё обговаривать во время обсуждения т.к. еще не всё самим понятно что понадобится, а что нет.
если стоимость доп.модулей (офлайн каталог и 1С) будет высокая - скорее всего их реализация будет отложена на пару месяцев но ВОЗМОЖНОСТЬ их присоединения д.быть предусмотрена
хостинг свой на HC.ru
- Похожие заказы
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт14 лет назад
В поисках человека, который отлично разберается в этом движке. Для простых и сложных работ по нему. На первом этапе интересует стоимость установки, какая лицензия при этом. Если зануленая будет говорите сразу, мне надо знать что мы ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Интернет-магазин на Битрикс:Управление сайтом - Малый бизнес. 3 уровня вложенности. Поиск по названию товара (например: рибай, мидии, и.т.д.) Интеграция с 1С: База 1-С Управление торговлей 8.10.3., стандартная, сформирована. Нужна система авторизации клиентов и система скидок. Вся информация по каталогу ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт14 лет назад
Срочно требуется ОЧЕНЬ опытный програмист для разработки интернет магазина с широком функционалом и возможностями. Чуть точнее нужно – что то среднее между OZON.RU и Amazon.com но по продаже НЕ всего подряд (включая сувениры и игрушки) ...Интернет-магазины18 заявокЗакрыт14 лет назад
http://www.parfum-plaza.ru нужен подобие этому движок или СMSЗавершен14 лет назад
- $250
И снова всем привет. На этот раз надо создать интернет магазин за короткий период, с симпатичным дизайном, ориентированным на женскую аудиторию. Без флеш анимации. Функционал нужен очень простой. Единственно условие - наличие корзины, сортировки товаров, возможность рассылки, ...Закрыт14 лет назад
Требуется специалист с опытом работы со скриптами VamShop (обязательно) для доработки интернет-магазина. Нужно поправить имеющийся дизайн, поменять шрифты, поправить структуру блоков, проверить ошибки. От Вас - ссылка на портфолио и сроки.Закрыт14 лет назад
Есть задача: создание интернет-магазина, очень примитивного, с нашим дизайном и с вашей вёрсткой, без форм заказа, без всяческих дополнительных фич, наполнение сделаем сами. категорий товаров 2-4, не более. в общем, работы на 1-2 дня. Стучитесь ...Закрыт14 лет назад
- $200
Создание интернет магазина с нуля, дизайн - шаблонный под стороннюю доработку. Основное требование - нужно создать систему сортировки. То есть каждая единица товара будет иметь 5-6 характерных признаков, нужно, чтобы можно было находить товар просто ...Интернет-магазины20 заявокЗакрыт14 лет назад
Задачи по доработке примерно такие: перенести поле "цена-положить в корзину" вверх-вправо, на уровень названия товара. Возможно ли сделать онлайн-форму "вопрос-ответ" Корректное отображение во всех браузерах под всеми ОС Синхронизация с 1С (должна быть возможность поставить галку ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт14 лет назад