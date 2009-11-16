Интернет магазин с тремя каталогами

$500
Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок237 просмотров
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Тебуется интернет-магазин по продаже нескольких категорий товаров

Основное требование - чтобы каждый каталог работал на отдельном имени (www.shop1.ru www.shop2.ru www.shop3.ru) но при этом они должны иметь ОБЩУЮ корзину и всё управление

дизайн минимальный но каталоги должны отличаться по цветам (один в зелёных тонах, другой в синих и т.д.) ориентировочный пример во вложении

проще говоря зайдя на сайт shop1.ru в зеленом цвете может перейти в другой раздел который будет реагировать на shop2.ru и оформлен в синих тонах, но при этом он будет оставаться в том же самом магазине

доставка курьером и самовывоз, оплата наличными, вебмани, яндекс и банковские карты

скидки разовые и накопительные

вывод печатных форм заказов по типу накладной для курьера (список, кол-во, адрес доставки, сумма)

приветствуется наличие форума (или системы отзывов)

также требуется удобная форма для наполнения\изменения каталога в офлайне (товары, описания, картинки, цены), и модуль обмена с 1С (поставки-продажи) чтобы не забивать вс в 2-х местах

требования не жесткие будем всё обговаривать во время обсуждения т.к. еще не всё самим понятно что понадобится, а что нет.

если стоимость доп.модулей (офлайн каталог и 1С) будет высокая - скорее всего их реализация будет отложена на пару месяцев но ВОЗМОЖНОСТЬ их присоединения д.быть предусмотрена

хостинг свой на HC.ru

14 лет назад
EvgenyR
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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