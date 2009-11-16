Магазин на Magento

В поисках человека, который отлично разберается в этом движке. Для простых и сложных работ по нему. На первом этапе интересует стоимость установки, какая лицензия при этом. Если зануленая будет говорите сразу, мне надо знать что мы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно надо человек, который отлично разберается в этом движке.
Задачи:
1.Установка дизайна
2.Небольшая доводка под требования клиента.
Интересует стоимость и сроки хотя бы примерные.
Если с этим заказом все ок будет, то обещаю еще несколько дать.
Писать строго в теме, в личку не писать, почта и т.п. также. Я сильно занят все изучу когда появиться свободное время поэтому буду благодарен всем кто меня послушает и сделает как я попросил, в ином случае его заявка будет проигнорирована как неадекватная.
Повторюсь от Вас надо ориентировочные сроки, цена, аська, почта. Остальное после того как я выйду с Вами на связь.
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