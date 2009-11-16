Магазин на Magento

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки160 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срочно надо человек, который отлично разберается в этом движке.

Задачи:

1.Установка дизайна

2.Небольшая доводка под требования клиента.

Интересует стоимость и сроки хотя бы примерные.

Если с этим заказом все ок будет, то обещаю еще несколько дать.

Писать строго в теме, в личку не писать, почта и т.п. также. Я сильно занят все изучу когда появиться свободное время поэтому буду благодарен всем кто меня послушает и сделает как я попросил, в ином случае его заявка будет проигнорирована как неадекватная.

Повторюсь от Вас надо ориентировочные сроки, цена, аська, почта. Остальное после того как я выйду с Вами на связь.

Magento
14 лет назад
WebgidStudio
Артем 
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Shop-Script

    В поисках человека, который отлично разберается в этом движке. Для простых и сложных работ по нему. На первом этапе интересует стоимость установки, какая лицензия при этом. Если зануленая будет говорите сразу, мне надо знать что мы ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет-магазин на Битрикс

    Интернет-магазин на Битрикс:Управление сайтом - Малый бизнес. 3 уровня вложенности. Поиск по названию товара (например: рибай, мидии, и.т.д.) Интеграция с 1С: База 1-С Управление торговлей 8.10.3., стандартная, сформирована. Нужна система авторизации клиентов и система скидок. Вся информация по каталогу ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка интернет магазина с широком функц.

    Срочно требуется ОЧЕНЬ опытный програмист для разработки интернет магазина с широком функционалом и возможностями. Чуть точнее нужно – что то среднее между OZON.RU и Amazon.com но по продаже НЕ всего подряд (включая сувениры и игрушки) ...

    Интернет-магазины18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание интернет магазина

    $250

    И снова всем привет. На этот раз надо создать интернет магазин за короткий период, с симпатичным дизайном, ориентированным на женскую аудиторию. Без флеш анимации. Функционал нужен очень простой. Единственно условие - наличие корзины, сортировки товаров, возможность рассылки, ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется доработка магазина на Vamshop

    Требуется специалист с опытом работы со скриптами VamShop (обязательно) для доработки интернет-магазина. Нужно поправить имеющийся дизайн, поменять шрифты, поправить структуру блоков, проверить ошибки. От Вас - ссылка на портфолио и сроки.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание интернет-магазина

    Есть задача: создание интернет-магазина, очень примитивного, с нашим дизайном и с вашей вёрсткой, без форм заказа, без всяческих дополнительных фич, наполнение сделаем сами. категорий товаров 2-4, не более. в общем, работы на 1-2 дня. Стучитесь ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет - магазин "Элемент"

    $200

    Создание интернет магазина с нуля, дизайн - шаблонный под стороннюю доработку. Основное требование - нужно создать систему сортировки. То есть каждая единица товара будет иметь 5-6 характерных признаков, нужно, чтобы можно было находить товар просто ...

    Интернет-магазины20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка сайта shop.rossignol.ru на движке BITRIX

    Задачи по доработке примерно такие: перенести поле "цена-положить в корзину" вверх-вправо, на уровень названия товара. Возможно ли сделать онлайн-форму "вопрос-ответ" Корректное отображение во всех браузерах под всеми ОС Синхронизация с 1С (должна быть возможность поставить галку ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка интернет-магазина

    $2500

    Интернет-магазин кофемашин и кофе, интеграция с 1с, CMS c возможностью создания нескольких сайтов(многосайтовость)-Umi, Bitrix, Netcat(рассматриваются и др. варианты), система приема платежей через Yandex.Деньги, Webmoney и по пластиковым картам. Места под баннеры, Форум,Сравнение характеристик ...

    Интернет-магазины32 заявки
    Закрыт
    14 лет назад