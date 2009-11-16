Магазин на Magento

Срочно надо человек, который отлично разберается в этом движке.

Задачи:

1.Установка дизайна

2.Небольшая доводка под требования клиента.

Интересует стоимость и сроки хотя бы примерные.

Если с этим заказом все ок будет, то обещаю еще несколько дать.

Писать строго в теме, в личку не писать, почта и т.п. также. Я сильно занят все изучу когда появиться свободное время поэтому буду благодарен всем кто меня послушает и сделает как я попросил, в ином случае его заявка будет проигнорирована как неадекватная.

Повторюсь от Вас надо ориентировочные сроки, цена, аська, почта. Остальное после того как я выйду с Вами на связь.