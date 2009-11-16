Создание интернет магазина под ключ. Необходимо создать систему управления контентом + интернет магазин. Установить и настроить на хостинге. Создать подробную инструкцию по самостоятельной установке и инструкцию по управлению и пользованию. За основу необходимо брать дизайн сайта http://www.arttex.ru/. Подробное ТЗ во ...
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Нужен CSV файл товаров интернет-магазина с тренажерами. Т.е. чтобы в файле содержались все позиции тренажеров, силовых тренажеров, эллиптических тренажеров, беговых дорожек и всего остального. Цена договорная (зависит от файла).
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