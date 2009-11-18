Скрипт отображения накрутки цен

Необходимо написать скрипт, который будет выполнять следующее:

Интернет-магазина на ShopCMS (www.shopcms(точка)ru от туда можно скачать пробную версию) и на ней написать скрипт, протестировать.. и уже отлаженную версию буду заливать в свой магазин.

Необходимо:

Чтоб помимо цены, старой цены - так-же отображалось следующее:

1. Отображать разницу между ценой в интернет-магазине, и ценой в прайс-листе (прайс лист буду заливать в нужную папку на хостинге сайта).

2. Отображать % накрутки к цене закупки до цены в интернет-магазине.

3. Отображать цену (которая будет браться с другого сайта) - это уже по запросу (дабы лишний раз не грузить всё)

Всё это будет собираться, за счёт КОДА ТОВАРА (который, в прайсе, в интернет-магазине, и на другом сайте - один и тот-же)

+ рассматривается опция отображения выше-описанного в таких разделах как КОРЗИНА, В ПАНЕЛИ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ, то есть в рассмотрении заказа.

Эти дополнения должны видеть только администраторы сайта и не более!!!

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Прошу сразу писать цену и срок!

Не надо мне рассказывать про опыты работ и с кем Вы работаете... это я если нужно посмотрю сам в Вашем портфолио