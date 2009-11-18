Скрипт отображения накрутки цен

Необходима разработка интернет-магазина на Битриксе - Малый бизнес в кратчашие сроки. Прошу выдвигать предложение программистам имеющим портфолио по данной тематике. Дизайн имеется уже порезанный. К дополнительным модулям относятся: 1) синхронизация с поставщиком через POST запрос и получение xml ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать скрипт, который будет выполнять следующее:
Интернет-магазина на ShopCMS (www.shopcms(точка)ru от туда можно скачать пробную версию) и на ней написать скрипт, протестировать.. и уже отлаженную версию буду заливать в свой магазин.
Необходимо:
Чтоб помимо цены, старой цены - так-же отображалось следующее:
1. Отображать разницу между ценой в интернет-магазине, и ценой в прайс-листе (прайс лист буду заливать в нужную папку на хостинге сайта).
2. Отображать % накрутки к цене закупки до цены в интернет-магазине.
3. Отображать цену (которая будет браться с другого сайта) - это уже по запросу (дабы лишний раз не грузить всё)
Всё это будет собираться, за счёт КОДА ТОВАРА (который, в прайсе, в интернет-магазине, и на другом сайте - один и тот-же)
+ рассматривается опция отображения выше-описанного в таких разделах как КОРЗИНА, В ПАНЕЛИ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ, то есть в рассмотрении заказа.
Эти дополнения должны видеть только администраторы сайта и не более!!!
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Прошу сразу писать цену и срок!
Не надо мне рассказывать про опыты работ и с кем Вы работаете... это я если нужно посмотрю сам в Вашем портфолио
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