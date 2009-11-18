Интернет-магазин на 1С-Битриксе

Создание интернет магазина под ключ. Необходимо создать систему управления контентом + интернет магазин. Установить и настроить на хостинге. Создать подробную инструкцию по самостоятельной установке и инструкцию по управлению и пользованию. За основу необходимо брать дизайн сайта http://www.arttex.ru/. Подробное ТЗ во ...
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Необходима разработка интернет-магазина на Битриксе - Малый бизнес в кратчашие сроки. Прошу выдвигать предложение программистам имеющим портфолио по данной тематике.
Дизайн имеется уже порезанный.
К дополнительным модулям относятся:
1) синхронизация с поставщиком через POST запрос и получение xml файла, который импортируется в систему битрикса.
2) сравнение полученных цен от поставщиков, сравнение их и проставление в поле цены минимальной из них.
3) модуль калькулятора - собери компьютер сам
4) модуль "Мы Вам перезвоним"
5) 4-6 специальных статусов товаров - лучшее предложение, бесплатная доставка, комбо предложение, новинки, бестселлеры, цена дня.
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