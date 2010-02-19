Приватный проект для kalinoffski. Создание магазин

С работой справились замечательно. После создания оговоренного в данном проекте интернет-магазина по продаже марионеток, поручили сделать очередной проект. Проект был из ряда сложных. Необходимо было написать торговую плошадку по продаже софта. Команда Александра полностью справилась с поставленной задачей. Сейчас готовим для него 2 новых проекта. В его лице нашли постоянного партнёра.