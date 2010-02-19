Приватный проект для kalinoffski. Создание магазин

$580
Интернет-магазиныЗавершен1 заявка208 просмотров
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Приватно для kalinoffski - создание магазина. Что необходимо в прикрепленном ТЗ.

14 лет назад
DTMXSOCKS
Сергей 
52 годаЧехия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
CreoShopCms
Юрий 
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$2800
5 дней
С работой справились замечательно. После создания оговоренного в данном проекте интернет-магазина по продаже марионеток, поручили сделать очередной проект. Проект был из ряда сложных. Необходимо было написать торговую плошадку по продаже софта. Команда Александра полностью справилась с поставленной задачей. Сейчас готовим для него 2 новых проекта. В его лице нашли постоянного партнёра.
отлично!
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